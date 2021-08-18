19 августа в Курске пройдут дожди с грозами

В области пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – град Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские спасатели предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях на территории Курской области с вечера 18 августа. В области пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах – град.

Ветер ожидается северо-западный 7-12, при грозах местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 ºС, днем +25…+30 ºС.

ГУ МЧС по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой соблюдать правила безопасности в непогоду.