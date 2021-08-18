Под Курском в ДТП погиб водитель ВАЗа [видео]

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Под Курском в ДТП погиб водитель ВАЗа, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. Смертельная авария произошла примерно в 11:40 на автодороге М2 Крым. Водитель автомобиля ВАЗ-21140 ехал со стороны Москвы в направлении Белгорода.

На 532 километре трассы в Курском районе на мосту через Сейм он, по предварительным данным, не справился с управлением и задел по касательной попутно двигавшийся КамАЗ с прицепом. После удара легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком МАН.

«В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте. Полиция выясняет все обстоятельства и причины происшествия, а также личность водителя автомобиля ВАЗ», - сообщили в УМВД.