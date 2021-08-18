В Курске открывается выставка военно-исторической миниатюры

Многие модели уникальны

23 августа в Курске состоится открытие выставки стендовых моделей военной и гражданской техники и военно-исторической миниатюры «ТРИУМФ МАСШТАБА».

Экспозицию, посвященную 78-летию победы в Курской битве, разместят в ВЦ «Курск – город воинской славы». На выставке будет представлено более двухсот моделей самых разных размеров из бумаги, пластика, смолы, металла и дерева.

Многие из них уникальны. Например, бумажная модель паровоза, у которой все детали приводятся в движение.

Выставку будет работать ежедневно (кроме понедельника) с 10.00. до 17.30. по адресу: г. Курск, ул. К. Маркса, 58. Справки по телефону: 70-20-68.