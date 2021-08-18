Центр Курска на три дня остался без горячей воды

Специалисты проведут капитальный ремонт темломагистрали Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 17 по 20 августа будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам в Курске:

- ул. Бочарова д.6,д.4;

- ул. Овечкина д.10, 14, 2А, 5, 3,6

- ул. Павлуновского д.1,7,5,65, 65А, 48, 48А;

- ул. Чехова 2А, 2, 38, 4, 6,8,11/52,9

- ул. Ломоносова 30 А,34/50,4,18/20;

- ул. Чернышевского 14,15,16,70,72,68

- ул. Большевиков 93,97;

-ул. 50 лет Октября 15А,15,13.

Специалисты проведут капитальный ремонт темломагистрали, сообщили в ГУ МЧС. Справки по телефону 39-48-68.