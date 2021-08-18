Центр Курска на три дня остался без горячей воды

Специалисты проведут капитальный ремонт темломагистрали
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
С 17 по 20 августа будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам в Курске:
- ул. Бочарова д.6,д.4;
- ул. Овечкина д.10, 14, 2А, 5, 3,6
- ул. Павлуновского д.1,7,5,65, 65А, 48, 48А;
- ул. Чехова 2А, 2, 38, 4, 6,8,11/52,9
- ул. Ломоносова 30 А,34/50,4,18/20;
- ул. Чернышевского 14,15,16,70,72,68
- ул. Большевиков 93,97;
-ул. 50 лет Октября 15А,15,13.
Специалисты проведут капитальный ремонт темломагистрали, сообщили в ГУ МЧС. Справки по телефону 39-48-68.