Мероприятие приурочено к 78-летию победы в Курской битве и Дню Государственного флага Российской Федерации Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 августа в Курской области состоится акция «Курский характер». Серия забегов объединит в один день и час сотни участников по всему региону. Акция приурочена к 78-летию победы в Курской битве и Дню Государственного флага Российской Федерации.

В 10:00 будет дано 30 стартов практически во всех муниципальных образованиях региона. Дистанция – три километра. Главное условие: трасса должна проходить по твердому асфальтовому покрытию. Регистрацию участников до 19 августа проводят муниципалитеты. В каждом забеге принять участие могут не более ста человек.

Выйти на старт могут взрослые и дети 14 лет и старше. Ещё одно обязательное условие – наличие у участников медицинской справки или допуска врача. По итогам забега все финишировавшие получат памятную медаль