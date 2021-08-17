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Спорт17 августа 2021 18:03

Состоится акция «Курский характер»

Серия забегов объединит в один день и час сотни участников по всему региону
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Мероприятие приурочено к 78-летию победы в Курской битве и Дню Государственного флага Российской Федерации

Мероприятие приурочено к 78-летию победы в Курской битве и Дню Государственного флага Российской Федерации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

22 августа в Курской области состоится акция «Курский характер». Серия забегов объединит в один день и час сотни участников по всему региону. Акция приурочена к 78-летию победы в Курской битве и Дню Государственного флага Российской Федерации.

В 10:00 будет дано 30 стартов практически во всех муниципальных образованиях региона. Дистанция – три километра. Главное условие: трасса должна проходить по твердому асфальтовому покрытию. Регистрацию участников до 19 августа проводят муниципалитеты. В каждом забеге принять участие могут не более ста человек.

Выйти на старт могут взрослые и дети 14 лет и старше. Ещё одно обязательное условие – наличие у участников медицинской справки или допуска врача. По итогам забега все финишировавшие получат памятную медаль