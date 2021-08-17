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Деловой Курск17 августа 2021 17:03

В Курске впервые пройдет фермерский фестиваль

Организаторы предоставляют место для торговли, красочный павильон, место на охраняемом складе
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Сто фермеров со всего региона представят продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками

Сто фермеров со всего региона представят продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками

Фото: Светлана ВОЛКОВА

28-29 августа в Курске на площади перед цирком впервые пройдет фермерский фестиваль «Свое».

Сто фермеров со всего региона представят продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками: овощи, фрукты, молочные и мясные продукты, крупы, мед, консервы и другое. В течение двух дней можно будет ознакомиться с экологически чистой продукцией, выбрать и купить самое вкусное.

Участие в фестивале бесплатное. Организаторы предоставляют место для торговли, красочный павильон, место на охраняемом складе, помогают с выкладкой товара и оформлением торговой точки