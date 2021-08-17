В Курской области нашли останки 42 советских солдат и офицеров

В Курской и Орловской областях поисковые отряды провели экспедицию в Поныровском и Троснянском районах Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области с 4 по 15 августа прошла Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта Памяти». Поисковики нашли останки 42 советских солдат и офицеров.

В Курской и Орловской областях поисковые отряды провели экспедицию в Поныровском и Троснянском районах. Отряд «Застава Св. Ильи Муромца», в состав которого вошли поисковики из пяти областей РФ, из земли поднял останки 27 советских солдат.

Отряд «Рубеж» Железногорска работал в поселке Ямный Дмитриевского района. Поисковики подняли останки трех советских солдат. В Ольховатском сельсовете отряд «Честь и долг» Поныровской школы обнаружил останки 12 советских солдат и одного немецкого. Все они не опознаны.

В деревне Кочегуровке Солнцевского района работал отряд «Память» Шумаковской школы. Поисковикам удалось найти останки десяти венгерских солдат, четыре венгерских медальона и один немецкий. Предположительное место, где были захоронены солдаты, указал здешний житель по рассказам и воспоминаниям родственников.