В Курске 160 миллионов рублей потратят на подготовку школ к учебному году

Часть средств пойдет на обеспечение безопасности в учебных заведениях Фото: Светлана ВОЛКОВА

Бюджет Курска дополнительно получил 1 млрд 972 млн 339 тысяч рублей. Из них 1 771 208 тысяч рублей - финансовая помощь области, 201 131 тысяч рублей - налоговые и неналоговые доходы.

- Средства прежде всего будут направлены на социально-культурную сферу. 520 млн рублей потратят на выкуп школы на проспекте Дериглазова, 160 млн рублей - на подготовку школ к новому учебному году, в том числе на обеспечение безопасности, - сообщили в мэрии.

Кроме этого предусмотрены расходы на ремонт и строительство дорог, а также на расселение аварийного дома № 15 на улице Сумской. Кроме этого, средства пойдут на ремонт и содержание памятников, участкового пункта полиции, инженерных сооружений, реконструкцию ливневой канализации.