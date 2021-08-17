В Курской области прошла межрегиональная «Вахта Памяти»

Поисковики подняли останки 42 советских воинов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 4 по 15 августа в Курской области прошла Межрегиональная поисковая экспедиция «Вахта Памяти». Поисковики подняли останки 42 советских воинов.

Отряд «Юный пограничник» Черемисиновского Дома детского на территории Русановского сельсовета в блиндаже обнаружил печать начальника железнодорожной станции Гороховка в Николаевской области Украины. Отряд «Рубеж» Железногорска работал в поселке Ямный Дмитриевского района и обнаружил останки трех советских солдат.

На территории Курской и Орловской областей поисковые отряды провели экспедицию в Поныровском и Троснянском районах. Отряд «Застава Св. Ильи Муромца» из земли поднял останки 27 советских солдат.

Поисковики нашли также медаль «За боевые заслуги», капитанские погоны и портсигар, принадлежавшие убитому 07.07.1943 г. капитану Лескову Степану Антоновичу, 1912 года рождения, из Украины (Каменец-Подольская область, Проскуровский район, с. Книжковка).

В Ольховатском сельсовете отряд «Честь и долг» Поныровской школы обнаружил останки 12 советских солдат и одного немецкого. В деревне Кочегуровка Солнцевского района работал отряд «Память» Шумаковской школы. Поисковики обнаружили останки десяти венгерских солдат, четыре венгерских медальона и один немецкий.