Сильные дожди с грозами и градом надвигаются на Курскую область

Местами пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах град Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 17 августа и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами, в отдельных районах град.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью составит 15-20 градуса, днем 28-33 градусов тепла.

ГУ МЧС по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой соблюдать в непогоду меры безопасности.