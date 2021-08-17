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Общество17 августа 2021 12:50

Сильные дожди с грозами и градом надвигаются на Курскую область

О неблагоприятных метеоявлениях предупреждают спасатели
Яна ШЕЛЕСТ
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Местами пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах град

Местами пройдут сильные дожди с грозами, в отдельных районах град

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 17 августа и в течение суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются кратковременные дожди, местами сильные с грозами, в отдельных районах град.

Ветер юго-восточный 7-12 м/с, при грозе местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью составит 15-20 градуса, днем 28-33 градусов тепла.

ГУ МЧС по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой соблюдать в непогоду меры безопасности.