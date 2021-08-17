Под Курском загорелся дачный дом, хозяина спасли соседи

Огонь уничтожил в доме мебель, повредил имущество и стены

16 августа в 16:09 в пожарно-спасательную часть Конышевского района поступило сообщение о возгорании жилого дачного домика в селе Жигаево.

На место ЧП выехали два отделения пожарной части. По прибытию на место было установлено, что произошло возгорание внутри деревянного одноэтажного жилого дачного дома. Хозяина спасли соседи.

Возгорание оперативно потушили. Огонь уничтожил в доме мебель, повредил имущество и стены. Мужчину с ожогами доставили в Конышевскую районную больницу.