Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 августа 2021 11:15

Под Курском загорелся дачный дом, хозяина спасли соседи

Пожар произошел в Конышевском районе
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь уничтожил в доме мебель, повредил имущество и стены

Огонь уничтожил в доме мебель, повредил имущество и стены

16 августа в 16:09 в пожарно-спасательную часть Конышевского района поступило сообщение о возгорании жилого дачного домика в селе Жигаево.

На место ЧП выехали два отделения пожарной части. По прибытию на место было установлено, что произошло возгорание внутри деревянного одноэтажного жилого дачного дома. Хозяина спасли соседи.

Возгорание оперативно потушили. Огонь уничтожил в доме мебель, повредил имущество и стены. Мужчину с ожогами доставили в Конышевскую районную больницу.