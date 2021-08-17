В Курске на Гоголя загорелся автомобиль

Огонь повредил в машине моторный отсек, приборную панель и капот

16 августа в 20:55 в МЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ 2115 на улице Гоголя в Курске. Хозяин припарковал свой автомобиль во дворе многоквартирного дома и пошел домой. Через некоторое время вернулся, чтобы забрать личные вещи и увидел открытое пламя в салоне.

Мужчина попытался потушить пламя с помощью огнетушителя. Через несколько минут приехали пожарные и ликвидировали возгорание. Огонь повредил в машине моторный отсек, приборную панель и капот.

Предварительно установлено, что возгорание возникло из-за неисправной электропроводки.