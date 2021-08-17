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Здоровье17 августа 2021 10:45

190 человек заболели коронавирусом в Курской области за последние сутки

Скончались четверо
Яна ШЕЛЕСТ
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С начала пандемии зарегистрировано 49 695 инфицированных

С начала пандемии зарегистрировано 49 695 инфицированных

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки в Курской области коронавирусом заболели 190 человек, сообщили в оперштабе. С начала пандемии зарегистрировано 49 695 инфицированных.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 527 человек, на искусственной вентиляции легких – 84.

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1193 человека (+4; мужчины 69, 84 года; женщины 73, 79 лет).

Главный санитарный врач региона Олег Климушин к 1 сентября поставил задачу вакцинировать от коронавирусной инфекции 60% населения для формирования коллективного иммунитета, сообщили в мэрии Курска.