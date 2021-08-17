В курском сосудистом центре завершился ремонт

Сосудистый центр в составе Курской областной больницы действует с 2009 года

В Курске завершился капитальный ремонт кардиологического отделения регионального сосудистого центра, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В здании заменили полы, потолки, двери и окна, выполнили перепланировку палат. В целом, обновили полторы тысячи квадратных метров.

Отделение расшили до 60 коек, 12 из них - в палатах интенсивной терапии. В центре также установили новые кровати, современное медицинское оборудование, систему сигнализации. Создали единый консультационный центр для дистанционной оценки состояния пациента и своевременного принятия решения о дальнейшей тактике лечения.

«Теперь в сосудистом центре врачи проводят от 7 до 12 экстренных операций на коронарных артериях в день!», - сообщил глава региона.

Сосудистый центр в составе Курской областной больницы действует с 2009 года. В медучреждении оказывают экстренную помощь пациентам с инфарктами и инсультами. Ежегодно врачи помогают трем тысячам пациентов.