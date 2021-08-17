28 августа в Курске пройдет «Ночь кино»

В акции могут принять участие все желающие
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
28 августа в Курске на Театральной площади пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Участников мероприятия ждет концертная программа, киновикторина и розыгрыш призов.
Затем под открытым небом состоится показ российских картин:
20:30 – фэнтези «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина;
22:25 – приключенческий фильм «Пальма» режиссёра Александра Домогарова-младшего;
00:20 – драма «Огонь» режиссёра Алексея Нужного.
Последний сеанс закончится в 02:30. Вход свободный.