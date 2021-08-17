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Звезды17 августа 2021 9:06

28 августа в Курске пройдет «Ночь кино»

Присоединиться к акции можно на Театральной площади
Яна ШЕЛЕСТ
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В акции могут принять участие все желающие

В акции могут принять участие все желающие

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

28 августа в Курске на Театральной площади пройдет Всероссийская акция «Ночь кино». Участников мероприятия ждет концертная программа, киновикторина и розыгрыш призов.

Затем под открытым небом состоится показ российских картин:

20:30 – фэнтези «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина;

22:25 – приключенческий фильм «Пальма» режиссёра Александра Домогарова-младшего;

00:20 – драма «Огонь» режиссёра Алексея Нужного.

Последний сеанс закончится в 02:30. Вход свободный.