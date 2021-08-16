Куряне взяли "серебро" чемпионата России по ловле карпа

Куряне в парном зачете стали серебряными призерами чемпионата России по ловле карпа.

В Рязанской области завершился чемпионат России по ловле карпа. Соревнования собрали 12 команд из разных регионов России. Куряне Евгений Исаичев и Сергей Титов в парном зачете стали серебряными призерами чемпионата. В личном зачете Евгений и Сергей выполнили нормативы мастеров спорта по рыбной ловле!

В сборной Курской области выступали шесть человек: Андрей Рукавицин, Борис Китайгородский, Евгений Глебов, Виктор Севостьянов, Евгений Исаичев, Сергей Титов. В командном зачете в трех зонах куряне набрали 17 баллов и заняли пятое место. Спортсмены выступали под руководством тренера Андрея Рукавицина.