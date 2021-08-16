В Курской области установился четвертый класс пожарной опасности

В области стоит 30-градусная жара Фото: Светлана ВОЛКОВА

На большей территории региона установился четвертый класс пожарной опасности. Жаркая погода без осадков способствует высокому риску возникновения и распространения пожаров.

Спасатели напоминают – в Курской области действует особый противопожарный режим, действует ряд ограничений:

- запрет на посещение лесов,

- на использование мангалов и иных источников открытого огня;

- на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, на придомовых территориях, на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима установлена административная ответственность. Размер штрафов возрастает в двое:

- для граждан от 2 000 до 4 000 рублей;

- должностным лицам — от 15 000 до 30 000 рублей;

- штраф на юридическое лицо составит от 200 000 до 400 000 рублей.

Пожарные инспекторы и сотрудники окружных администраций ежедневно проводят рейды по контролю за пожарной обстановкой, уделяя особое внимание профилактической работе с жителями частного сектора и дачниками.

С начала введения особого противопожарного режима сотрудники государственного пожарного надзора составили 12 административных материалов за нарушение требований пожарной безопасности.