Курянка взяла "золото" мирового первенства по борьбе

Курские спортсмены снова показали себя Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянка Ангелина Леонидова снова стала победителем первенства мира.

В Уфе проходит первенство мира среди юниоров по спортивной борьбе, в котором участвуют сборные 54 стран.

В весовой категории +71 килограмм Ангелина Леонидова успешно прошла квалификацию, а в финале досрочно одержала победу над соперницей из Казахстана.

Напомним, что Ангелина является победительницей первенства мира 2019 года (Азербайджан) и призером чемпионата Европы 2021 года (Польша) по грэпплингу.