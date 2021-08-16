Курянка взяла "золото" мирового первенства по борьбе

Курские спортсмены снова показали себя
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курянка Ангелина Леонидова снова стала победителем первенства мира.
В Уфе проходит первенство мира среди юниоров по спортивной борьбе, в котором участвуют сборные 54 стран.
В весовой категории +71 килограмм Ангелина Леонидова успешно прошла квалификацию, а в финале досрочно одержала победу над соперницей из Казахстана.
Напомним, что Ангелина является победительницей первенства мира 2019 года (Азербайджан) и призером чемпионата Европы 2021 года (Польша) по грэпплингу.