Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт16 августа 2021 18:08

Курянка взяла "золото" мирового первенства по борьбе

В соревнованиях участвуют сборные 54 стран
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Курские спортсмены снова показали себя

Курские спортсмены снова показали себя

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курянка Ангелина Леонидова снова стала победителем первенства мира.

В Уфе проходит первенство мира среди юниоров по спортивной борьбе, в котором участвуют сборные 54 стран.

В весовой категории +71 килограмм Ангелина Леонидова успешно прошла квалификацию, а в финале досрочно одержала победу над соперницей из Казахстана.

Напомним, что Ангелина является победительницей первенства мира 2019 года (Азербайджан) и призером чемпионата Европы 2021 года (Польша) по грэпплингу.