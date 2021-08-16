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Деловой Курск16 августа 2021 16:06

В Курской области сменился начальник управления ветеринарии

Должность занял Олег Кошманов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Ранее исполняющий обязанности начальника управления Андрей Мосолов продолжит работу в должности заместителя

Ранее исполняющий обязанности начальника управления Андрей Мосолов продолжит работу в должности заместителя

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 16 августа к обязанностям начальника управления ветеринарии Курской области приступил Олег Кошманов.

Олег Иванович окончил Курскую государственную сельскохозяйственную академию в 1998 году. Более 20 лет он проработал на станции по борьбе с болезнями животных Беловского района, с 2013 года руководил бюджетным учреждением. В 2015 году получил благодарность Министерства сельского хозяйства РФ, в 2017 году награжден почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления Андрей Мосолов продолжит работу в должности заместителя начальника управления ветеринарии Курской области, сообщили в администрации региона.