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Звезды16 августа 2021 15:34

В Курске откроется выставыка графических работ

Картины можно будет посмотреть до 4 сентября
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Экспозиция будет работать в Креативном пространстве "ВЕРАНДА"

Экспозиция будет работать в Креативном пространстве "ВЕРАНДА"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 августа в Креативном пространстве «ВЕРАНДА» (https://vk.com/kpveranda) начнет свою работу выставка графических работ Валерии Сташкевич «Поцелуй в тени деревьев». Эта выставка — вторая персональная для самой художницы.

Валерия Сташкевич родилась в 1991 году в Украине. С 2018 года участвует в выставках, проводимых в Курске, Санкт-Петербурге, Москве. В настоящее время выставляется в Музее русского лубка и наивного искусства (Москва). Работы находятся в частных коллекциях Франции, Швеции, Украины, России.

Помимо графики и живописи, занимается иллюстрированием, мультипликацией и видеомонтажом.

«Поцелуй в тени деревьев» — это серия графических работ о людях, которые думают, любят, страдают, испытывают страсть и сожалеют, обнаруживая себя не только на поверхности, но и в тени.

Выставка будет работать до 4 сентября.

При посещении выставки необходимо соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. Регистрация на посещение в сообщениях сообщества.