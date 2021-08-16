Жительница Курска на даче зарезала мужа

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Курский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 53-летней жительницы Курска. Женщину подозревают в причинении тяжких телесных повреждений мужу, от которых он скончался.
12 августа вечером курянка со своим 61-летним мужем находилась в доме, расположенном в одном из СНТ Курского района. Супруги повздорили, женщина схватила нож и ударила им мужчину в грудь. Потерпевшего доставили в больницу, оказали ему квалифицированную помощь, но 13 августа он скончался.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.