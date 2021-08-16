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Общество16 августа 2021 13:56

Жара в Курске: 17 августа столбик термометра поднимется до 34 градусов

Похолодание ожидается в четверг
Яна ШЕЛЕСТ
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17 августа днем столбик термометра в Курске поднимется до плюс 34 градусов

17 августа днем столбик термометра в Курске поднимется до плюс 34 градусов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продолжается аномальная жара. 17 августа днем столбик термометра в Курске поднимется до плюс 34 градусов. Ночью ожидается 16-18 градусов. Ветер переменный 4-9 м/с.

Несмотря на то что в ночное время температура воздуха достаточно низкая, днем сохраняется настоящая летняя погода. Многие проводят время у водоемов.

Спасатели патрулируют пляжи и неорганизованные места отдыха. Они проводят разъяснительные беседы о правилах поведения на воде. Особое внимание уделяют детям.