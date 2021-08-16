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Здоровье16 августа 2021 13:27

В Курске откроют еще два ковидария

В сентябре ожидается всплеск заболеваемости
Яна ШЕЛЕСТ
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В Курске готовят к открытию еще два ковидария

В Курске готовят к открытию еще два ковидария

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В сентябре в Курской области ожидается очередной всплеск заболеваемости коронавирусом, сообщил на оперативном совещании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

К этому времени в Курске готовят к открытию еще два ковидария – в родильном доме БСМП и в терапевтическом отделении четвертой городской больницы.

Также в конце сентября в Курске откроется инфекционный госпиталь, уже набирается медперсонал, выбирается оборудование.

По состоянию на утро 16 августа в Курской области всего зарегистрировано 49 505 заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 186 курян.