В Курске на Боевке отремонтируют низководный мост

Низководный мост через Тускарь построили военные инженеры в 2019 году Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске отремонтируют низководный мост на Боевке, пострадавший от ливня месяц назад, сообщили на оперативном совещании в областной администрации.

Работы начнутся в этот четверг, завершить подрядчик их планирует в течение двух недель. После ремонта объект передадут на баланс города.

Напомним, низководный мост через Тускарь военные инженеры построили в 2019 году. Планировалось, что в период паводка он будет обеспечивать бесперебойное сообщение между городскими районами.