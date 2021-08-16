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Экономика16 августа 2021 10:55

В Курске на Боевке отремонтируют низководный мост

Сооружение пострадало во время ливня
Яна ШЕЛЕСТ
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Низководный мост через Тускарь построили военные инженеры в 2019 году

Низководный мост через Тускарь построили военные инженеры в 2019 году

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске отремонтируют низководный мост на Боевке, пострадавший от ливня месяц назад, сообщили на оперативном совещании в областной администрации.

Работы начнутся в этот четверг, завершить подрядчик их планирует в течение двух недель. После ремонта объект передадут на баланс города.

Напомним, низководный мост через Тускарь военные инженеры построили в 2019 году. Планировалось, что в период паводка он будет обеспечивать бесперебойное сообщение между городскими районами.