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Общество16 августа 2021 10:24

В курской школе № 35 откроется «Кванториум»

К 1 сентября создадут 3306 мест допобразования
Яна ШЕЛЕСТ
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Ребята будут получать знания с помощью современного оборудования

Ребята будут получать знания с помощью современного оборудования

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске к началу учебного года создадут 3306 мест допобразования. Они начнут работать на базе пяти организация дополнительного образования и одиннадцати школ. Ребята будут получать знания с помощью современного оборудования.

В школе № 35 откроется «Кванториум». Это позволит школьникам развивать научную, математическую и информационную грамотность, формировать критическое и креативное мышление, совершенствовать навыки естественно-научной и технологической направленностей.