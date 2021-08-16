В курской школе № 35 откроется «Кванториум»

Ребята будут получать знания с помощью современного оборудования Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске к началу учебного года создадут 3306 мест допобразования. Они начнут работать на базе пяти организация дополнительного образования и одиннадцати школ. Ребята будут получать знания с помощью современного оборудования.

В школе № 35 откроется «Кванториум». Это позволит школьникам развивать научную, математическую и информационную грамотность, формировать критическое и креативное мышление, совершенствовать навыки естественно-научной и технологической направленностей.