В Курске проверили работу общественного транспорта вечером

Куряне регулярно жалуются на работу общественного транспорта, особенно в вечернее время. Директор департамента пассажирского транспорта города Григорий Богачев и директор ЦДС Евгений Старков решили провести проверку. Для мониторинга они выбрали остановку «Площадь Перекальского» по направлению в центр.

– Выходим в разные точки города, контролируем деятельность перевозчиков, мониторим наполняемость транспорта. При необходимости корректируем расписание движение, - отметил Григорий Богачев.

Как отметили в горадминистарции, летом чиновники стараются проводить проверки еженедельно из-за смены пассажиропотока в период отпусков и каникул. Движение транспорта отслеживают с помощью сайта Центральной диспетчерской службы и других подобных приложений. Подвижной состав на линии отображается в режиме реального времени - каждое оснащено датчиком ГЛОНАСС. Информация сначала поступает на сайт ЦДС, а затем - сторонним ресурсам, например, «Яндекс.Транспорт», Bustime.

По словам директора ЦДС Евгения Старкова, дистанционно в круглосуточном режиме за работой перевозчиков следят 18 диспетчеров. Если случается какое-то происшествие, специалисты выясняют причины и стараются вывести на маршрут замену.