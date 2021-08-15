Под Курском сгорела «Газель»

Сообщение о пожаре поступило спасателям 15 августа в 14:15. Очевидцы рассказали, что загорелось подсобное помещение в деревне Ворошнево Курского района. На место происшествия направили пожарных, сотрудников полиции, медиков скорой помощи, работников электрических сетей.

Специалисты прибыли в 14:18 и приступили к ликвидации загорания. Огонь ликвидировали в 14:29. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, в результате пожара в подсобном помещении сгорел автомобиль «Газель» 2006 года выпуска.

Ущерб и причину пожара устанавливают.