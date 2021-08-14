В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 513 курян

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 513 человек, на ИВЛ – 89 (трое – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 14 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 49 136 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе - 189 за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1178 человек.

В том числе за последние сутки - семь - мужчины 58, 61, 65, 81 года; женщины 69, 79, 82 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.