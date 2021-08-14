Под Курском полицейского поймали на крупной взятке

Полицейский получал взятки почти два года, сообщили в СК Фото: Из архива КП.

Второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области по материалам оперативно-розыскных мероприятий проводимых сотрудниками УФСБ России по Курской области и ОРЧ СБ УМВД России по Курской области завел уголовное дело против начальника МО МВД России "Фатежский".

Полицейского подозревают в получении взятки в значительном размере.

По версии следствия с октября 2019 года по 13 августа 2021 года в Курске подозреваемый через посредника получил от индивидуального предпринимателя за общее покровительство и попустительство по службе взятку в 130 000 рублей.

Подозреваемый, задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, сказали в СК.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемый отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.