Глава курского города горняков уволился по собственному желанию

Депутаты приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска Фото: Светлана ВОЛКОВА

13 августа на заседании Железногорской городской Думы удовлетворено заявление Дмитрия Котова с просьбой об отставке по собственному желанию. С 13 августа 2021 года до вступления в должность избранного мэра исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города Железногорска Алексей Карнаушко, сообщили в администрации региона.

Кроме того, депутаты приняли решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Железногорска.

С 20 августа по 23 сентября 2021 года будет вестись прием документов от кандидатов. Итоговое заседание конкурсной комиссии намечено на 27 сентября 2021 года. Конкурсная комиссия производит балльную оценку кандидатов на основании представленных ими документов и собеседования с каждым из них.

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Железногорска будет опубликовано в газете «Железногорские новости» и размещено на официальном сайте администрации города 19 августа.