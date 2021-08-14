С начала года в Курск переехали на ПМЖ 142 "соотечественника"

Сейчас в банке вакансий для участников программы - 48 вакансий Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске с 2013 года реализуется программа Курской области по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. За это время одобрено более трех тысяч заявлений: в Курск переселились 6187 человек – участники программы и члены и их семей. Наибольшее количество заявлений за это время поступило от граждан Украины, Армении, Молдовы, Узбекистана, Казахстана. В этом году в областной центр переселились 142 человека. Положительные решения принимаются в случае подбора для соискателя конкретных вакансий из банка данных, которые ежемесячно формирует цент занятости; по заявлениям студентов, обучающихся в Курских вузах и пожилых соотечественников, нуждающихся в воссоединении с семьей, постоянно проживающих на территории Курска. Сейчас в банке вакансий для участников программы имеется 48 вакансий – в основном по медицинским и архитектурным специальностям.