В Курске пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Курян ждут на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 августа в Курской области в шестой раз пройдет Всероссийская акция «Ночь кино», которая проводится Министерством культуры совместно с Фондом кино.

В этом году Курский кинофонд приглашает всех жителей и гостей областного центра присоединиться к этой киноакции на Театральной площади в 20:00. Там состоятся концертная программа, киновикторина и розыгрыш призов, а затем зрителей ждет демонстрация под открытым небом трех значимых российских картин 2020 и 2021 года:

20:30 – фэнтези «Конек-Горбунок» режиссера Олега Погодина;

22:25 – приключенческий фильм «Пальма» режиссера Александра Домогарова-младшего;

00:20 – драма «Огонь» режиссера Алексея Нужного.

Последний сеанс закончится в 02:30. Вход свободный.

С 18 до 20 часов на Театральной площади возле памятника А.С. Пушкину будут работать тематические досуговые площадки для детей и взрослых.