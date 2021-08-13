Курские спортсмены получат награды от Путина

Курские рапиристы показали отличные результаты в Токио

Президент России Владимир Путин подписал указ о государственных наградах российским олимпийцам за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость, проявленные на Играх ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио.

Инна Дериглазова будет награждена орденом Почета. Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик и Владислав Мыльников получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

На прошедшей в Токио Олимпиаде рапиристка Инна Дериглазова стала серебряным призером в личном зачете и взяла золото в команде. Владислав Мыльников также вернулся из Японии с командным серебром в фехтовании на рапирах. Сестры Фролкины и Юлия Козик заняли второе место в соревнованиях по баскетболу 3х3, которые впервые прошли в рамках Олимпийских игр