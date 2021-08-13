В Курске пройдут сельхозярмарки

На ярмарках будут продавать товар местного производства Фото: Светлана ВОЛКОВА

На Северном рынке овощи, выращенные местными производителями, можно будет приобрести 21 и 28 августа, 4 и 11 сентября.

На территории Центрального рынка с 17 по 19 сентября пройдет сельскохозяйственная ярмарка «Урожайная»: курянам снова предложат широкий выбор сезонных овощей и фруктов местного производства.

До 31 августа на площадке на улице Союзной, 53 работает ярмарка по продаже помидоров, огурцов и яблок. С 1 по 30 сентября на этой площадке курские сельхозпроизводители выставят на продажу морковь, свёклу и капусту.

Также сельскохозяйственную продукцию можно приобрести на ярмарочных площадках на улицах Театральной, 5А (ООО «Курскреставрация»), Дейнеки, 23/14 (ТЦ «Васильевский»), Литовской, 2К и проспекте Хрущева, 36А («Виктория»), а также на проспекте Ленинского Комсомола, 2А (ООО «Гивис»)