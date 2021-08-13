В курских автобусах проверят состояние газового оборудования

На конечных остановках будут смотреть, нет ли в салоне бесхозных вещей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с трагедией в Воронеже глава Курска дал поручение департаменту пассажирского транспорта организовать проверку состояния газового оборудования, установленного в автобусах.

Также он поручил организовать дежурство на конечных остановках для проверки пассажирского транспорта на предмет наличия бесхозных вещей.

Помимо этого в течение дня будет проверено наличие в салонах транспортных средств памяток о поведении пассажиров в случае возникновения ЧС.

12 августа в 21.10 в центре Воронежа взорвался маршрутный автобус. ЧП произошло у торгового центра «Галерея Чижова». Ранее сообщалось, что пострадали 12 человек, однако сейчас это количество возросло до 18.