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Происшествия13 августа 2021 10:15

В курских автобусах проверят состояние газового оборудования

Меры вводят в связи с трагедий, которая произошла в Воронеже
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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На конечных остановках будут смотреть, нет ли в салоне бесхозных вещей

На конечных остановках будут смотреть, нет ли в салоне бесхозных вещей

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с трагедией в Воронеже глава Курска дал поручение департаменту пассажирского транспорта организовать проверку состояния газового оборудования, установленного в автобусах.

Также он поручил организовать дежурство на конечных остановках для проверки пассажирского транспорта на предмет наличия бесхозных вещей.

Помимо этого в течение дня будет проверено наличие в салонах транспортных средств памяток о поведении пассажиров в случае возникновения ЧС.

12 августа в 21.10 в центре Воронежа взорвался маршрутный автобус. ЧП произошло у торгового центра «Галерея Чижова». Ранее сообщалось, что пострадали 12 человек, однако сейчас это количество возросло до 18.