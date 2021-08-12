В Курске пройдет фестиваль детского дворового футбола

Курян приглашают присоединиться к соревнованиям Фото: Из архива КП.

14 августа в России отметят День физкультурника. По традиции к этому празднику приурочено проведение Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». В Курске они состоятся в Детском парке на улице Перекальского.

Принять участие в турнире могут все желающие. Команды разобьют на три возрастные категории: 16 лет и моложе, 18 лет и моложе, 19 лет и старше. Участникам необходимо иметь при себе допуск врача и медицинскую страховку.

В парке «Боева Дача» пройдет фестиваль детского дворового футбола, а на Театральной площади – фестиваль единоборств. Также по традиции к этому празднику приурочено проведение Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч». В Курске они состоятся в Детском парке на улице Перекальского.