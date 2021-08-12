В Курск прибыл ковчег с мощами Александра Невского

Ковчег находится в Знаменском соборе Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 14 августа включительно ковчег будет пребывать в Знаменском кафедральном соборе Курска.

Благоверный князь Александр Невский известен нам, не только, как полководец, но и как святой, в 1547 году за жертвенное служение православному Отечеству он был причислен к лику святых.

Напомним, что принесение мощей святого князя Александра Невского организовано при поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.