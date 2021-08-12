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Общество12 августа 2021 16:31

В Курск прибыл ковчег с мощами Александра Невского

Поклониться святому можно до 14 августа включительно
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Ковчег находится в Знаменском соборе

Ковчег находится в Знаменском соборе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

До 14 августа включительно ковчег будет пребывать в Знаменском кафедральном соборе Курска.

Благоверный князь Александр Невский известен нам, не только, как полководец, но и как святой, в 1547 году за жертвенное служение православному Отечеству он был причислен к лику святых.

Напомним, что принесение мощей святого князя Александра Невского организовано при поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира в рамках празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского.