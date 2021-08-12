Изображения российских олимпийцев Сбер разместил на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране

В рамках проекта «Российские истории» Сбер разместил изображения российских спортсменов — победителей и призёров Олимпиады в Токио — на ТВ-панелях в своих офисах и на билбордах по всей стране. Эти позитивные образы напоминают клиентам банка о силе воли, стойкости и целеустремлённости наших олимпийцев, сумевших показать великолепные результаты в сложных условиях. В акции представлены такие дисциплины, как спортивная и художественная гимнастики, борьба, стрельба, синхронное плавание и другие. Идею уже поддержали звёзды мировой художественной гимнастики, серебряные призёры Олимпиады — сёстры Дина и Арина Аверины. Также СберПервый предложил спортсменкам сотрудничество — сделал пас от первых первым.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк: «Опрос, который ВЦИОМ проводил накануне Олимпиады, показал, что 97% россиян не могут назвать ни одного российского участника Игр в Токио. Мы решили, что это несправедливо и мы хотим помочь повысить узнаваемость наших олимпийцев. У Сбера есть проект «Российские истории», который рассказывает в рекламе о героях среди нас — и наши спортсмены как раз такие герои, мы благодарны, что можем рассказать стране об их историях успеха и мотивировать людей на новые победы, не только в спорте — в жизни».

Дина Аверина, серебряный призёр Олимпиады в Токио : «Это отличная идея. Страна должна знать своих героев, и не только в лицо — и вид спорта, имя, фамилию. Потому что мы едем на соревнования защищать честь страны, а когда люди не знают ни тебя, ни твой вид спорта — это становится обидно.»

«Российские истории» — это проект Сбера, рассказывающий о людях и героях среди нас. О тех, кто заботится о других, порой даже жертвуя собой. О людях, благодаря которым мы уверены в своём будущем, которые вдохновляют. На странице проекта любой желающий может поделиться вдохновляющей историей об известных ему героях, достойных того, чтобы о них узнала вся страна.