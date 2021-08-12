Вакцинацию от ковид полностью завершили более 252 тысяч курян

Вакцину можно получить в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса в регионе привито 325 595 человека, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 252 150.

По данным оперштаба на 12 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 48 756 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 195 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1165 человек. В том числе семь - за последние сутки - мужчины 63, 68, 75, 78, 80, 82 лет и женщина 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.