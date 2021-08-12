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Здоровье12 августа 2021 13:59

Почти 60% муниципальных служащих Курска вакцинировались от ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Ольга ДАНИЛОВА
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Почти половина курских чиновников привилась от ковид

Почти половина курских чиновников привилась от ковид

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации Курска продолжают вакцинироваться от COVID-19, защищая себя от очень серьезной, а, порой, и смертельной угрозы.

12 августа 97 сотрудников горадминистрации и подведомственных учреждений получили второй компонент вакцины, еще 17 – сделали первую прививку, сообщили в мэрии.

Перед процедурой все прошли осмотр у терапевта.

Сейчас количество вакцинированных муниципальных служащих составляет 59,9%, в подведомственных структурах администрации - 46,9%.