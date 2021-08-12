В Курской области растет число госпитализированных с ковид

В регионе действуют ограничительные меры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями в регионе находится 1 543 человека, на ИВЛ – 86 (шесть – инвазивная, 80 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 12 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 48 756 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 195 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1165 человек. В том числе семь - за последние сутки - мужчины 63, 68, 75, 78, 80, 82 лет и женщина 83 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.