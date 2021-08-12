О дорожных работах куряне могут узнать на онлайн-карте

Вкладка «Карта области» содержит сведения о планируемом ремонте, реконструкции и строительстве автодорог Фото: Светлана ВОЛКОВА

На официальном сайте комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области в онлайн-режиме пополняется информация об объектах, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Все данные - на портале http://dorupr.rkursk.ru.

Вкладка «Карта области» содержит сведения о планируемом ремонте, реконструкции и строительстве автодорог регионального, муниципального и местного значения, а также об объектах, приведенных в нормативное состояние по итогам 2019-2021 годов.

Сейчас на электронной карте отмечено около 600 объектов.

Во вкладке «Строительство онлайн» жители области могут в режиме реального времени следить за ходом дорожных работ по ул. Бойцов 9-й Дивизии.