Под Курском в ДТП пострадали четыре пассажира автобуса

ДТП случилось на трассе "Крым" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 11 августа в пятом часу вечера. 42-летний водитель Камаза ехал по автодороге М2 "Крым" со стороны Москвы в направлении Белгорода. На 530-м километре этой дороги он врезался в стоявший на запрещающий сигнал светофора дачный автобус, ехавший по направлению "Типография-Духовец".

От удара автобус влетел в "Рено", за рулем которого был 55-летний водитель.

- В ДТП пострадали четыре пассажира автобуса - мужчина 58 лет и женщины 51, 71 года и 45 лет. Проводится проверка, - рассказали в ГИБДД.