Курянка стала мамой в 59 лет

В Курской области выхаживают малышей весом от 500 граммов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Врачи областного перинатального центра подарили радость материнства 59-летней курянке. После длительного лечения с применением вспомогательных репродуктивных технологий пациентка 10 августа родила здорового мальчика. Долгожданная беременность наступила с четвертой попытки экстракорпорального оплодотворения.

За течением беременности наблюдали специалисты центра охраны здоровья семьи и репродукции областного перинатального центра. Бригада врачей акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов и неонатологов помогла появиться на свет долгожданному малышу.

Областной перинатальный центр – самое крупное лечебное учреждение региона, в котором оказывают помощь беременным, роженицам и новорожденным. Врачи с успехом выхаживают малюток весом от 500 грамм. Всего в перинатальном центре за 2020 год родилось 4 846 детей, что на 1 008 больше, чем годом ранее. В прошлом году проведено более 500 процедур ЭКО