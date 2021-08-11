Полностью завершили вакцинацию более 246 тысяч курян

В регионе действуют ограничения по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито 322 453 курянина, вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 246 886.

По данным оперштаба на 11 августа с начала пандемии в Курской области всего зарегистрирован 48 561 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В том числе 194 - за последние сутки.

С начала пандемии от ковид скончались в регионе 1158 человека. В том числе за последние сутки - шесть человек - мужчины 65 и 83 лет; женщины 60, 64, 71, 85 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.