«Спутник Лайт» станут применять для ревакцинации курян

Получить прививку можно в поликлинике по месту жительства Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курскую область поступили партии вакцин «ЭпиВакКорона» в размере 600 доз, «КовиВак» – 500, «Спутник Лайт» – 1 700. Всего с начала старта массовой вакцинации регион получил 359 129 доз, из них 333 467 «Спутника V», 16 452 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 2 940 «КовиВака». По последним данным, первым компонентом вакцины в области привито 322 453 человека, полностью завершили вакцинацию 246 886 курян.

Вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» поступают в регионы ограниченными партиями, что обусловлено наладкой их производства. Областной комитет здравоохранения постоянно взаимодействует с Минздравом на предмет поставок дополнительных партий. Прививать поступившими вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» будут записавшихся на очередь и по медицинским показаниям.

«Спутник Лайт» станут применять для ревакцинации людей, которые привились «Спутником V» полгода назад и ранее, а также для вакцинации переболевших коронавирусной инфекцией не ранее чем шесть месяцев назад.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах в городе Курске («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева) и на Театральной площади доступна вакцинация граждан от коронавируса без предварительной записи.

В «МегаГРИНН» и Central Park пункты работают с 11:00 до 19:00, в «Европе» – с 11:00 до 20:00 без перерыва и выходных. Мобильный пункт на Театральной площади действует ежедневно с 9:00 до 17:00