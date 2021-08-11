Курянин выстрелил в живот ребенку, который приблизился к его авто

Парковки во дворах стали опасны Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧП произошло 10 августа примерно в половине десятого вечера. Пьяный 39-летний житель Курска из пневматической винтовки выстрелил из окна своей квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Так мужчина пытался отогнать детей, которые приблизились к его авто, припаркованному во дворе многоэтажки.

Пьяный стрелок попал в живот 12-летнему ребенку, который стоял у его авто.

Ребенок получил непроникающее ранение живота.

- По этому факту Сеймским межрайонным следственным отделом проводится проверка. Пневматическая винтовка изъята, - рассказали в СК. - В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам проверки будет принято процессуальное решение.