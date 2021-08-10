В Курске поройдут массовые соревнования по баскетболу

Одним из центральных событий празднования Дня физкультурника в Курской области станут Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч - 2021». Помимо самих игр организаторы проведут и личные конкурсы, специальные призы получат и лучшие игроки турнира! Состязания пройдут в Курске 14 августа в Детском парке (ул. Пионеров, 1а).

К участию не допускаются лица младше 2007 года рождения.

Соревнование проводится в следующих возрастных категориях:

- 16 лет (юноши и девушки 2005 г.р. и младше);

- 18 лет (юноши и девушки 2003 г.р. и младше);

- 19 лет и старше (мужчины и женщины 2001 г.р. и старше).

Состав каждой команды - четыре человека (три игрока на площадке и один запасной) в единой спортивной форме.

Организаторы составят расписание игр путем жеребьевки, в которой не будут учитывать результаты, показанные на других соревнованиях, дату подачи заявки и уровень профессионализма.

Расписание:

7:30 - 09:00 - работа комиссии по допуску участников в месте проведения соревнований;

09:00 - 9:30 - жеребьевка, составление расписания игр;

9:30 - 10:00 - церемония открытия;

10:00 - начало предварительных игр.

Финальные игры состоятся по окончании предварительной стадии.

Награждение победителей пройдет после окончания соревнований.