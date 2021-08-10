Под Курском горел гараж

Пожар тушили десять человек Фото: Светлана ВОЛКОВА

В 11:20 10 Августа в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании гаража в ГСК № 4 Курчатова.

По прибытию в 11:24 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 11:27, ликвидирован в 11:29, сообщили в МЧС.

В результате пожара в металлическом гараже размером 12 квадратов огнем повреждены вещи б/у и лакокрасочное покрытие мотоцикла «Урал».

Пожар тушили десять человек и четыре единицы техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.