В Курской области внесли изменения в коронавирусные ограничения

Возраст спортсменов, которые могут принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе, снижен с 18 до 14 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области возраст спортсменов, которые могут принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе, снижен с 18 до 14 лет. Количество зрителей на мероприятиях профессиональных клубов не должно превышать 500 человек. Соответствующие изменения были внесены в распоряжение Губернатора Курской области «О введении режима повышенной готовности» и вступили в силу 10 августа 2021 года.

Спортивные мероприятия в помещениях в Курской области пока проводятся только для участников старше 18 лет.